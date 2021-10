Spider-Man No Way Home : les bras de Docteur Octopus seront cette fois en effets spéciaux numériques

Docteur Octopus, interprété par Alfred Molina, sera de retour dans Spider-Man : No Way Home, mais il y a du changement au niveau de ses bras : ce sera des effets spéciaux numériques (CGI). En comparaison, il s’agissait d’effets spéciaux mécaniques dans le film Spider-Man 2 de 2004.

Du changement pour les bras de Docteur Octopus

Tom Holland, qui incarne Spider-Man dans No Way Home, a discuté avec Entertainment Weekly de sa collaboration avec Alfred Molina en tant que Docteur Octopus. « C’était vraiment amusant de le voir au vu de l’évolution de la technologie », a déclaré Tom Holland. « Quand il faisait [Spider-Man 2], les bras étaient des marionnettes, et quand nous l’avons fait, les bras étaient tous imaginaires avec des effets spéciaux numériques. C’était assez cool de le voir revivre cela, mais aussi qu’il réapprenne ». L’acteur de 25 ans ajoute qu’Alfred Molina a été « l’une des personnes avec lesquelles j’ai le plus aimé travailler ».

En plus des bras mécaniques, Alfred Molina sera aussi rajeuni numériquement pour Spider-Man : No Way Home. Autant dire que les équipes du film ont du boulot pour gérer à la fois le rajeunissement numérique et les bras mécaniques.

Spider-Man : No Way Home sortira le 15 décembre prochain au cinéma. Il s’agit d’un film très attendu par les fans de Marvel au vu de ce qu’il se prépare, notamment avec le multivers. Nous savons déjà qu’il y aura le Bouffon Vert et Docteur Octopus. Autant dire que la présence de Tobey Maguire, le premier Spider-Man à l’écran, semble quasiment acquise. Andrew Garfield pourrait aussi être au casting au vu la supposée présence d’Electro.