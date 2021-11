Konami retire Metal Gear Solid 2 & 3 des boutiques de démat (et s’explique)

Konami vient de retirer des boutiques de démat (PS Store, etc.) les jeux Metal Gear Solid 2 et Metal Gear Solid 3, un retrait qui a surpris le nombreux fans de la célèbre franchise. Heureusement, la disparition de ces deux titres sera temporaire. L’éditeur japonais a en effet expliqué que les titres concernés devaient voir leurs licences renouvelées : « Nous vous demandons sincèrement de faire preuve de patience et de compréhension pendant que nous travaillons à rendre ces produits de nouveau disponibles à la vente ».

Metal Gear Solid 2 & 3 seront donc bientôt de retour en démat sur toutes les plateformes où ces jeux étaient déjà disponibles, soit la PS2, la PS3, la PS Vita, la Xbox 360, ainsi que la version 3DS Metal Gear Solid Snake Eater 3D ! Au passage, on ne serait pas contre un retour du Snake, même si le départ d’Hideo Kojima a sans doute largement compromis cette possibilité.