Le japon certifie la première voiture volante

Actuellement, de nombreux constructeurs se lancent dans la conception de voitures volantes et d’avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Parmi ces constructeurs se trouvent Honda, Lilium ou encore SkyDrive.

Justement, SkyDrive est la première start-up japonaise à obtenir un certificat de sécurité de la part du Ministère japonais du territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT). Pour information, SkyDrive a présenté son premier prototype de voiture volante en 2018 et a mené avec succès son premier vol d’essai piloté en 2020.

SkyDrive est la première start-up eVTOL à obtenir ce certificat de sécurité

La dernière version de la voiture volante de type drone de SkyDrive s’appelle SD-03. Ce drone est doté de huit hélices et peut atteindre une vitesse de pointe de 48 km/h pour un trajet durant au maximum 10 minutes. Dans son communiqué de presse, SkyDrive affirme que le certificat de sécurité du MLIT atteste que « la conception, la structure, la résistance et les performances répondent aux exigences de sécurité et d’environnement nécessaires ».

La société affirme qu’elle « continuera à travailler en partenariat étroit avec le gouvernement et le MLIT pour achever le développement d’une voiture volante totalement sûre et fiable ». D’ailleurs, il est à noter que c’est la première fois que le MLIT accorde ce certificat de sécurité à une voiture volante.

SkyDrive exploite actuellement un service de drone cargo de 30 kg au Japon mais la start-up vise à lancer un service de taxi volant avec sa voiture volante SD-03 dès 2025 dans la région de la baie d’Osaka, au Japon.