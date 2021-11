Stadia ajoute enfin l’option pour rejoindre une partie multijoueur sans invitation

Les joueurs de Stadia l’attendaient depuis un moment et c’est désormais disponible : il devient possible de rejoindre une partie multijoueur sans avoir au prenable une invitation.

Rejoindre une partie multijoueur sur Stadia sans invitation devient possible

On peut dire que Google a pris son temps puisque le concept de rejoindre une partie sans invitation existe depuis des années sur PC et sur consoles. On peut parler d’une fonctionnalité de base. Et pourtant, il a fallu presque deux ans pour l’avoir sur Stadia.

« Les jeux multijoueurs, comme Far Cry 6, permettent aux autres joueurs de rejoindre votre partie directement à partir de votre profil, sans invitation de votre part. Cette fonctionnalité, disponible uniquement dans certains jeux, est désactivée par défaut », indique Google sur son site. Pour l’obtenir, il faut se rendre dans les paramètres de confidentialité et activer le bouton sous Votre activité > Jeu actuel. Pour modifier les personnes autorisées à rejoindre les jeux depuis votre profil, sélectionnez « Tous les joueurs » ou « Amis ». Seuls les joueurs du groupe que vous sélectionnez pourront rejoindre votre jeu.

Cette possibilité de rejoindre une partie multijoueur sans invitation est disponible sur tous les supports où Stadia est accessible. Cela concerne aussi bien l’application iOS et Android, que la version Web depuis un ordinateur, la télévision via Chromecast et plus encore.