Windows 11 : Microsoft corrige le bug des applications qui plantent à cause d’un certificat

Microsoft annonce la disponibilité d’une mise à jour (KB5008295) pour Windows 11 qui rétablit les fonctionnalités bloquées à cause d’un certificat expiré. Le problème avait été découvert cette semaine.

L’outil Capture d’écran, le clavier tactile ou encore le panneau d’emojis font partie des applications de Windows 11 qui plantaient à cause du certificat. Celui-ci a expiré le 31 octobre et Microsoft propose seulement le correctif aujourd’hui. Il y avait déjà eu hier un test du patch avec les membres du programme Windows Insider. Tout s’est visiblement passé. Microsoft indique d’ailleurs que son correctif ne présente aucun problème connu.

Si vous avez Windows 11, rendez-vous dans les paramètres puis dans la section Windows Update. La mise à jour KB5008295 devrait apparaitre, vous pourrez ainsi la télécharger et l’installer. Un redémarrage est requis après son installation. Et si vous ne faites rien, alors Windows 11 téléchargera et installera automatiquement la mise à jour au fil des prochains jours (sauf si vous avez modifié les réglages pour empêcher ce comportement).

Microsoft is releasing an Out-of-band (OOB) update (KB5008295) today to completely resolve a set of issues affecting the Snipping Tool, Touch Keyboard, some built-in apps and S Mode on Windows 11. https://t.co/8XaFZqRH3J

— Windows Update (@WindowsUpdate) November 5, 2021