Des applications de Windows 11 plantent à cause d’un certificat expiré

Microsoft prévient que certaines applications et fonctionnalités de Windows 11 plantent. Ceci est dû à un problème de certificat expiré. Un correctif existe, mais il se veut partiel puisque certains problèmes sont toujours là.

Des bugs pour ouvrir des applications sur Windows 11

Le certificat a expiré le 31 octobre et Microsoft prévient que certains utilisateurs de Windows 11 ne sont pas en mesure d’ouvrir des applications compte l’outil Capture d’écran, le clavier tactile ou le panneau d’emojis. Un message d’erreur s’affiche à l’écran.

Un correctif est disponible pour résoudre certains de ces problèmes, mais il faut l’installer manuellement via Windows Update. Le patch, KB4006746, corrige le bug du clavier tactile, de la saisie vocale, de l’ouverture du panneau d’emojis, ainsi que des problèmes avec la section de démarrage et de conseils de Windows 11.

Malgré le patch, le bug avec l’outil Capture d’écran est toujours d’actualité. « Pour atténuer le problème avec l’outil Capture d’écran, utilisez la touche Imprim écran de votre clavier et collez la capture dans votre document. Vous pouvez également la coller dans Paint pour sélectionner et copier la section souhaitée », indique Microsoft. « Nous travaillons à la résolution des problèmes liés à l’outil Capture d’écran et au mode S de Windows. Nous vous informerons dès que nous aurons plus d’informations », ajoute le groupe.

Une astuce pour retrouver un usage normal de l’outil Capture d’écran est de changer la date de Windows 11 et mettre le 30 octobre par exemple. Il est possible de revenir à la date du jour une fois que l’application est ouverte.