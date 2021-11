Meta pourrait présenter ses produits AR/VR dans ses propres boutiques physiques

Meta a dévoilé il y a quelques jours sa vision d’un futur dans lequel les êtres humains passeraient le plus clair de leur temps dans le Métavers. Et cette vision, Mark Zuckerberg souhaiterait la faire connaitre par le biais de boutiques physiques, un peu à la façon des Apple Store. Le journal The New York Times affirme en effet qu’un projet de magasins Meta est bien à l’étude, mais que rien n’est encore formellement décidé.

En d’autres termes, s’il s’avérait que les ventes de casques et services Meta décollent sans le soutien de ce mode de vente et de communication, le projet pourrait alors être abandonné. Les boutiques Meta seraient pensées avant tout comme un moyen de faire connaitre les produits de l’entreprise, avec des showrooms dédiés et interactifs. La liste des produits Meta n’est pas encore très fournie, mais des démos de lunettes AR Ray-Ban ou de casque Cambria/Mate Quest suffiraient sans doute à attiser la curiosité du public.

Concernant l’aménagement intérieur, Meta tablerait sans surprise sur un environnement dépouillé de tout superflu, presque minimaliste. Les documents auxquels The New York Times a pu avoir accès font état de projets de noms pour ces boutiques – Facebook Hub, Facebook Commons, Facebook Innovations, Facebook Reality Store ou bien encore From Facebook – mais depuis la bascule vers Meta, il y a désormais de fortes probabilités que ces propositions soient obsolètes…

La première boutique Meta ouvrirait hypothétiquement ses portes à Burlingame en Californie, c’est à dire là où se trouvent déjà les bureaux du Reality Labs de Meta. Facebook/Meta ne s’interdirait pas d’ouvrir d’autres boutiques dans le reste du monde par la suite.