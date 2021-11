DJI a frappé fort hier soir en dévoilant le Mavic 3, même si le nouveau né de la marque chinoise n’est plus vraiment à ranger dans la catégorie du drone de loisir (surtout au tarif de base de 2000 euros). La grosse nouveauté de ce modèle, c’est sa double caméra L2D-20c qui intègre un capteur Hasselblad 4/3 CMOS annoncé de grande qualité. On se retrouve donc avec un capteur principal 24mm et à ouverture variable f/2.8 à f/11 avec un FoV (champ de vision) de 84° et un second capteur 162 mm à f/4,4 équipé d’un zoom hybride 28x (numérique et optique). La mise au point est assurée par VDAF (autofocus par détection optique).



Cet attirail de compétition permet au Mavic 3 de prendre des clichés de 20 mégapixels en RAW 12 bits et des vidéos 5,1K à 50 ips, ou 4K à 120 images/seconde, le tout avec une plage dynamique bien plus étendue et des couleurs fidèles grâce l’Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS), qui gère jusqu’à un milliard de couleurs avec le profil de couleur D-Log 10-bit. Pro. Ces images ou vidéos pourront être montées et partagées via le logiciel MasterShots.

Concernant les performances en vol, les caractéristiques du Mavic 3 s’avèrent tout aussi alléchantes. L’autonomie grimpe à 46 minutes (optimal), contre 31 minutes pour le Mavic 2, et l’appareil est muni d’un système de détection d’obstacles omnidirectionnel basé sur l’APAS 5.0 : 6 capteurs fish-eye et deux capteurs grand angle scrutent l’environnement du drone à tout moment et peuvent ainsi détecter le moindre obstacle. Le système de suivi de l’utilisateur (l’ActiveTrack) bénéficie aussi d’une belle évolution : le drone peut désormais se déplacer librement tout en ne perdant pas de vue le sujet, même lorsque ce dernier est en mouvement rapide.

Il est temps de passer à la douloureuse, le prix. Le Mavic 3 « de base » est proposé à la vente à 2099 euros, avec en sus une batterie de vol (et son chargeur), une radiocommande RC-N1, des câbles RC-N1, trois paires d’hélices, et une protection de rangement. Le Bundle Mavic 3 Fly More monte à 2799 euros et comprend un drone + trois batteries de vol (et un chargeur), toujours une radiocommande RC-N1, des câbles RC-N1, une station de recharge de batteries, 6 paires d’hélices, une protection de rangement, un jeu de filtres ND (ND4/8/16/32) et un sac de transport convertible. Enfin, le Bundle DJI Mavic 3 Cine Premium culmine à 4799 euros et contient le contenu du Bundle Mavic 3 Fly More + plus un SSD 1 To intégré (compatible Apple ProRes 422 HQ !) ainsi qu’un câble de données grande vitesse 10 Gb/s. Cela fait cher du SSD…