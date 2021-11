Google compte faciliter la recherche de fichiers sur Drive

Google s’apprête à lancer une phase de bêta autour de son service Drive avec pour objectif d’améliorer la recherche et donc la découverte de fichiers. La fonctionnalité s’inspire de ce que l’on retrouve déjà sur Gmail.

Une meilleure recherche sur Google Drive

Si vous utilisez fréquemment Google Drive, il y a de fortes chances que l’outil de recherche ne vous ait pas toujours été utile. Il suffit de taper ce que vous pensez pouvoir trouver pour se rendre compte qu’il y a des résultats trop généraux qui ne mènent nulle part. Google espère résoudre ce problème en introduisant un nouvel ensemble de filtres sous la barre de recherche, qui permettent aux utilisateurs d’affiner rapidement et facilement toute requête. Comme on peut le voir sur le GIF, il est possible de limiter les résultats par type de fichier, date de modification, emplacement et plus encore.

Google Drive dispose déjà de quelques options de filtrage de recherche, mais elles sont relativement basiques et cachées dans un sous-menu de la barre de recherche. En revanche, les nouvelles options de recherche sont mises en avant et au centre. Elles semblent devoir offrir un plus large éventail d’options de filtrage.

Si vous voulez tester la nouveauté concernant la recherche sur Google Drive, rendez-vous sur ce formulaire et inscrivez-vous. Google vous contactera pour participer à la bêta. Il n’y a pas encore d’information concernant la disponibilité pour tout le monde.