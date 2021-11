La puce Tensor de Google serait largement basée sur le design de l’Exynos 2100

Google se serait t-il un peu vanté en affirmant avoir conçu avec ses propres mimines le processeur « maison » Tensor ? Le site Anandtech a analysé l’architecture de cette puce et s’est rendu compte que la partie CPU du SoC était un dérivé de l’Exynos 2100 de Samsung. Ce rapprochement n’est pas forcément une surprise : c’est en effet Samsung qui est en charge de la production du Tensor à la finesse de gravure de 5nm.

Le Tensor dispose ainsi de huit cœurs (deux cœurs performance, quatre cœurs économes et deux cœurs intermédiaires), et Anandtech s’est rendu compte que les cœurs performances et économes étaient des quasi calques de ceux de l’Exynos (en nombre et en architecture), la différence se faisant avec les cœurs intermédiaires (2 sur le Tensor, 3 sur l’Exynos 2100), la fréquence d’horloge ou bien encore la mémoire allouée. L’ISP (Image Signal Processor) du Tensor serait aussi très proche de celui de l’Exynos, mais Google aurait rajouté des composants pour la photo (notamment pour l’amélioration de l’autofocus ou de la balance des blancs) ou pour le pixel binning (combinaison de plusieurs clichés en un seul cliché amélioré).

La seul élément de ce SoC conçu from scratch par Google, c’est le TPU (Tensor Processing Unit), soit la puce dédiée aux calculs de type machine learning. Google maitrise entièrement son sujet ici (ce qui est un peu normal quand on est le propriétaire de Deepmind), même si les performances de son TPU s’avèrent nettement en retrait par rapport au moteur neuronal du A15 d’Apple (mais restent devant les perfs du Snapdragon 888).

Anandetch a aussi évalué les performances globales de la puce de Google, et les résultats confirment ce que l’on savait déjà : le Tensor est légèrement en deçà des perfs du Snapdragon 888 (même pas le modèle +) et même parfois en deçà des perfs de l’Exynos 2100… dont il s’inspire pourtant largement. Il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour la V2…