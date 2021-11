Les États-Unis placent le groupe derrière le logiciel espion Pegasus sur liste noire

Le ministère américain du Commerce a ordonné aux entreprises américaines de ne pas vendre leurs technologies à NSO Group, qui s’occupe du logiciel espion Pegasus. Celui-ci permet notamment d’espionner certains iPhone et smartphones Android pour voler des données sans que les propriétaires des smartphones soient au courant.

L’éditeur de Pegasus est maintenant sur la liste noire des États-Unis

Les États-Unis ont placé NSO Group sur une liste noire pour avoir vendu Pegasus à des pays qui les ont utilisés pour espionner des responsables américains, des journalistes et d’autres cibles. Outre NSO Group, les sanctions du département américain du Commerce visent une autre société israélienne (Candiru), une russe, (Positive Technologies) et une singapourienne (Initiative Consultancy), accusées de s’être livrées à un trafic de logiciels qui ont servi à mener des cyberattaques.

Leur inscription sur la liste des entreprises qui menacent la sécurité nationale des États-Unis signifie que les sociétés américaines ne pourront plus commercer avec elles sans demander une autorisation préalable, qu’elles auront peu de chances d’obtenir. Les experts américains en cybersécurité ne pourront par exemple plus leur vendre d’informations sur les vulnérabilités détectées dans les produits informatiques.

Un porte-parole de NSO Group a déclaré que l’entreprise était « consternée » par cette décision américaine, alors que ses technologies « soutiennent les intérêts de sécurité nationale et les politiques des États-Unis en empêchant le terrorisme et la criminalité, et nous allons donc prôner la suppression de cette décision ». La firme israélienne va présenter des informations concernant sa rigoureuse conformité et ses programmes de droits humains, « qui ont déjà entraîné de multiples cessations de contrats avec des agences gouvernementales ayant détourné nos produits ».