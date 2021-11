Twitter affiche enfin les aperçus des liens Instagram

Twitter et Instagram sont une nouvelle fois copains, avec le premier qui affiche l’aperçu des liens du second. Ceux qui étaient déjà sur les deux réseaux sociaux il y a une décennie savent que c’était déjà disponible à l’époque. Puis il y a eu 2012, l’année où la fonctionnalité a tout simplement disparu.

Le système est très simple : le simple fait de partager un lien Instagram sur Twitter va permettre d’avoir un aperçu de la photo ou la vidéo. Il suffit alors de cliquer dessus pour être redirigé sur le réseau social appartenant à Facebook (Meta) et voir le cliché en taille normale.

Instagram a commenté le retour de ce système par le biais d’un tweet. « Désormais, lorsque vous partagez un lien Instagram sur Twitter, un aperçu de cette publication apparaît », indique la plateforme.

They said it would never happen… Twitter Card previews start rolling out TODAY. 👀

Now, when you share an Instagram link on Twitter a preview of that post will appear. 🙌 pic.twitter.com/XSZRx9dzd1

— Instagram (@instagram) November 3, 2021