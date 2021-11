Y, Le Dernier Homme : pourquoi l’annulation de la saison 2 ne nous étonne pas

Trop de girl power tue le girl power. Y, Le Dernier Homme, la série inspirée du Comics éponyme de Brian K. Vaughan et Pia Guerra, n’aura pas droit à une seconde saison. Les scores d’audience trop faible ont eu raison des projets de la chaîne FX, qui a annoncé le 18 octobre qu’on en resterait là. Pour rappel, Y, Le Dernier Homme se déroule dans une dystopie : un étrange mal se répand sur Terre et tue quasi instantanément tous les hommes de la planète. Tous, sauf un, le jeune Yorick (interprété par Ben Schnetzer), qui ne se déplace jamais sans son marmouset. Les femmes vont donc devoir faire tourner les affaires courantes sans ces gros lourds de mecs dans les pattes, et gérer le « cas » Yorick du mieux qu’elles le peuvent.



Il serait malvenu de tirer sur un ambulance, mais Y, Le Dernier Homme était tout simplement une mauvaise adaptation, avec d’énormes soucis de casting, d’écriture, sans oublier un sous-texte idéologique (pourtant progressiste et politiquement très défendable) enfoncé à coup de massue dans la tête. Les personnages féminins souffrent presque tous du syndrome de la « femme invincible » très répandu à Hollywood : les femmes deviennent de parfaites égales des hommes même là où elles ne sont pas sensées disposer des mêmes atouts (une femme de 55 kilos donne des coups aussi puissants que Jason Momoa), et ne souffrent d’absolument aucune faille psychologique. C’est un problème, car « si toutes les femmes sont « Badass », alors plus aucune ne l’est vraiment » (oui, c’est un détournement d’un dialogue des Indestructibles 2).

Y The Last Man : le Comics d’origine est un pur bijou. Quant à la série…

Quant à l’unique personnage masculin, il est une caricature du « sale type mais pas trop », un dosage bourrin qui laisse à penser qu’il fallait en faire un porte drapeau idéal du slogan « Tous les hommes sont… » tout en laissant un peu de marge pour que le spectateur ne le déteste pas tout à fait. Cette stratégie a lamentablement échoué. On passe aussi sur les nombreuses incohérences, et la propension des acteurs à surjouer la moindre émotion, ce qui illustre bien une autre tendance actuelle, qui est de faire jouer des adultes comme s’ils avaient une psychologie d’adolescents. Ce surjeu permanent est bien « descendu » dans l’excellente vidéo du Youtubeur The Critical Drinker (voir ci-dessous).



A force de navets mal écrits et faussement progressistes qui se prennent la porte du box-office en pleine face (on pense au médiocre Ghostbuster et son cast 100% féminin, ou au catastrophique Drôles de Dame avec Kirsten Stewart), peut-être que les studios vont enfin comprendre qu’une bonne série, c’est avant tout une vraie histoire avec des personnages bien écrits et des scènes cohérentes entre elles. Juste la base.

La première saison de Y, Le Dernier Homme est visible sur Disney+

Note : les avis exprimés sur la série sont ceux, subjectifs, du rédacteur. Le mieux reste toujours de se faire son opinion soi-même…