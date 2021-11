Zoom teste des publicités dans son offre gratuite

Zoom annonce la mise en place d’un test qui consiste à afficher des publicités pour les utilisateurs gratuits. Le service de visioconférence explique que c’est un moyen de gagner de l’argent pour continuer à proposer une plateforme stable au vu des nombreux nouveaux utilisateurs.

Des publicités avec l’offre gratuite de Zoom

Selon la société, la pandémie du Covid-19 a poussé beaucoup de personnes à s’intéresser au service et à l’utiliser, alors que le parc d’utilisateurs était auparavant essentiellement composé d’utilisateurs professionnels. « Aujourd’hui, des millions d’utilisateurs dans le monde continuent d’accéder gratuitement aux produits et services de Zoom. Il est important pour Zoom de pouvoir continuer à fournir ses produits et services à ses utilisateurs, de stimuler l’innovation et d’ajouter encore plus de valeur », explique le groupe.

C’est pour cela que les publicités font leur arrivée en tant que test sur Zoom avec l’offre gratuite. Les publicités seront déployées uniquement sur la page du navigateur que les utilisateurs voient une fois qu’ils ont terminé leur appel. Seuls les utilisateurs gratuits dans certains pays verront ces réclames s’ils rejoignent des appels organisés par d’autres utilisateurs gratuits.

Le groupe assure prendre la confidentialité très au sérieux. « Nous n’utiliserons pas le contenu des réunions, des webinaires ou des messageries (en particulier, les fichiers audio et vidéo et les messages) à des fins de marketing, de promotion ou de publicité pour des tiers », rapporte le service.