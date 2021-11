La pénurie de composants s’intensifie ; certaines commandes sont reportées jusqu’en 2024 !

La pénurie de composants s’intensifie encore, et de plus en plus de sociétés voient leurs commandes de pièces être repoussées de plusieurs mois, parfois même jusqu’en 2024 ! PowerX, une société d’appareils pour Monitoring, a vu ses commandes de composants glisser de l’été 2021… au mois de mai 2022. La situation est encore pire pour Princeps Electronics, qui a confirmé que les nouvelles commandes ne seront honorées au mieux qu’à partir de l’année 2024 !

La société d’analyse des marchés Susquehanna Financial Group affirme que les délais de livraison sont passés durant l’été de la fourchette 9-12 semaines à 19 semaines, puis à 22 semaines pendant le mois d’octobre. Pour les composants d’alimentation, le temps d’attente est de 25 semaines en moyenne, et le record est atteint avec les délais de livraisons de microcontrôleurs destinés à l’industrie automobile, qui sont désormais de 38 semaines.

Pour le dire de façon aussi claire qu’abrupte, la situation est en train de virer au chaos le plus total, et seuls les fabricants bénéficiant de liens privilégiés avec leurs fournisseurs éviteront (peut-être) de se retrouver bloqués dans les files…