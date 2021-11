Lenovo ThinkBook Plus : un leak dévoile un notebook avec un second écran tactile à côté du clavier

Voilà qui est priginal : EVleaks a déniché la toute première image du Lenovo ThinkBook Plus, un notebook qui a la particularité de disposer d’un second écran tactile situé juste à côté du clavier (à droite). Cet écran est compatible avec un stylet, que l’on peut d’ailleurs apercevoir sur le rendu 3D. Ce second écran semble avoir la taille d’une mini-tablette, ce qui est rendu possible par les dimensions globales du Lenovo ThinkBook Plus, dont la diagonale d’écran est annoncée à 17 pouces.

Have you guys seen this yet? 17-inch ThinkBook Plus from Lenovo… pic.twitter.com/OElc5ZM3pb — Ev (@evleaks) October 31, 2021

Ce concept double écran n’est pas une nouveauté chez le fabricant. Lors du CES 2021, la firme chinoise avait dévoilé le ThinkBook Plus Gen 2, un notebook avec un second écran E-ink situé au dos de l’appareil. Le nouveau modèle en « fuite » semble donc privilégier un écran couleur plus conventionnel, et une disposition qui permette réellement de travailler en double écran (c’était soit l’écran couleur soit l’écran E-ink sur le Gen 2). Lenovo pourrait nous en dire plus lors du prochain CES (qui ouvrira ses portes le 5 janvier 2022).