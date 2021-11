Meta (Facebook) fait l’acquisition de Supernatural, un service de Fitness en VR

A peine le nom déposé que Meta (ex-Facebook) fait déjà sa première acquisition. La société dirigée par Mark Zuckerberg a en effet confirmé le rachat de Supernatural, un service de Fitness exclusivement disponible sur l’Oculus Quest. Le titre a des airs de ressemblance avec Beat Saber, mais l’utilisateur peut bouger à 360° dans de superbes paysages et les mouvements proposés ont été conçus pour le maintien de forme plus que pour le fun pur. De plus, un service par abonnement avec le coach Leanne Pedante vient compléter l’offre de service.

L’énorme succès du service aura donc poussé Facebook (pardon, Meta) à enrichir son catalogue avec une app qu’il pourra faire évoluer en même temps que son hardware et son éco-système. Il ne serait pas étonnant de retrouver un jour une version de Supernatural en AR compatible ou proposée par défaut avec les prochains casques mixtes de Meta. Le montant de la transaction n’a pas été précisé.