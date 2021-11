Google Stadia Pro : les jeux offerts en novembre 2021

Google partage la liste des jeux qui sont offerts en novembre 2021 avec Stadia Pro. Il s’agit de l’offre payante (9,99€/mois) de son service de cloud gaming. Elle permet notamment de jouer en 4K avec du son surround. En comparaison, l’offre gratuite offre la possibilité de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Quatre jeux offerts avec Stadia Pro en novembre 2021

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en novembre est Saints Row IV. Le titre offre au joueur la possibilité d’incarner le président des États-Unis dans une lutte contre une invasion extra-terrestre. Pour organiser la résistance des humains face aux aliens, le joueur pourra compter sur le support de son équipe, mais également sur des super-pouvoirs accompagnés par des armes originales.

Le deuxième jeu est Hundred Days – Winemaking Simulator. Comme le nom l’indique, il s’agit d’un simulateur permettant de créer votre propre vin. Interagissez avec le sol et la nature et tentez d’élever votre vignoble jusqu’au sommet. Suivez l’ensemble du processus de vinification, du choix des vignes à la vente.

En troisième titre, vous avez le droit à DIRT 5. Ce jeu de course se veut plus permissif et ambitieux que les précédents. Il apporte une approche nouvelle, de l’innovation ainsi que des fonctionnalités inédites pour la série.

Enfin, le quatrième jeu offert avec Stadia Pro en novembre est Kemono Heroes. Lorsque le Moon God transforme les habitants de la forêt en pierre, quatre Animal Ninja Masters doivent se frayer un chemin vers le mont Fuji et briser son sort. Utilisez des mouvements rapides, un arsenal d’outils et les capacités uniques de chaque maître pour sauver votre maison !

Tous les jeux offerts sont à réclamer dès aujourd’hui sur Stadia.