Ce VTOL a une autonomie de 1 000 km !

Le VTOL est un avion à décollage et atterrissage vertical qui se passe des pistes nécessaires pour le décollage et l’atterrissage des avions traditionnels. Justement, plusieurs entreprises se font actuellement une rude concurrence pour développer des prototypes de VTOL toujours plus autonomes.

C’est le cas du constructeur australien AMSL Aero qui vient d’améliorer son prototype Vertiia, déjà connu comme étant un appareil efficace et performant. Avant cette amélioration, Vertiia pouvait parcourir 250 kilomètres avec des batteries. Cependant, l’entreprise a décidé d’alimenter l’appareil avec des piles à combustible à hydrogène ayant la même masse que les batteries.

Vertiia peut aussi atteindre une vitesse de 500 km/h

Cela a eu pour effet d’augmenter considérablement l’autonomie de Vertiia qui peut désormais atteindre 1 000 kilomètres en plus de pouvoir transporter un pilote et quatre passagers pour une charge totale de 500 kilogrammes.

Apparemment, ce VTOL est doté de huit rotors capables de pivoter pour une poussée verticale pour le décollage et une poussée horizontale pour le vol. De plus, l’appareil pourrait atteindre une vitesse de croisière de 300 km/h. Toutefois, le constructeur a indiqué que Vertiia pourrait atteindre une vitesse de 500 km/h si le couplage aéroélastique ou flutter, lui était retiré.

Le constructeur prévoit d’effectuer des vols d’essai en début 2022 et compte obtenir la certification et commencer la production de cette version améliorée de Vertiia en 2024.