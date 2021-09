Honda dévoile ses projets futuristes dans les secteurs de l’aérospatiale, de la robotique et du eVTOL

Honda a de grosses ambitions pour le futur. Le fabricant est surtout connu en Europe pour ses voitures et ses motos rutilantes, mais au japon, la firme est aussi réputée pour ses panneaux solaires, ses robots industriels voire même ses avions. Honda travaille aussi sur certains projets de la JAXA (agence spatiale japonaise), et notamment sur un système de production d’oxygène (ce qui serait forcément bien pratique à la surface de la Lune par exemple). Dans le détail, il s’agit ici d’adapter les technologies existantes de pile à combustible et d’électrolyse de l’eau à haute pression différentielle aux conditions de la surface lunaire. « Ce système utilisera l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables (comme l’énergie solaire, Ndlr) afin de briser les liaisons moléculaires de l’eau liquide, avec pour résultat de la production d’hydrogène et d’oxygène ».

La firme japonaise a dévoilé ses objectifs dans les secteurs de la robotique et du eVTOL (engin volant électrique à décollage/atterrissage vertical). Concernant l’eVTOL Honda prévoit d’utiliser, en plus de la traditionnelle technologie de batterie au lithium (déjà à l’oeuvre dans les véhicules EV et PHEV) un groupe motopropulseur hybride à turbine à gaz, ce qui permettrait au eVTOL de disposer de l’autonomie nécessaire pour assurer des vols interurbains régionaux. Honda estime que dans un futur encore assez éloigné (entre 2030 et 2040), des flottes de taxi-eVTOL parcourront le ciel des grandes villes, un marché potentiellement gigantesque et que la firme compte bien ne pas louper.

Le troisième objectif d’ampleur, c’est la commercialisation d’un robot de télé-présence de type humanoide, un robot qui serait basé sur l’androide Avatar Robot (lui même inspiré du célèbre robot Asimo). Le robot pourrait être disponible dans le commerce d’ici 2030 et les premiers tests sont déjà fixés au premier trimestre 2024. Honda va s’atteler à l’amélioration du système de préhension du robot, un point essentiel en vue d’une commercialisation. Le robot pourrait aussi servir lors de futures missions d’exploration lunaires.