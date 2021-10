Xbox Games With Gold : les jeux offerts en novembre 2021

Microsoft dévoile la liste des jeux Xbox qui seront offerts en novembre 2021 avec son programme Games with Gold. Cela concerne les joueurs qui ont l’abonnement Xbox Live Gold, il permet de jouer en ligne.

Les jeux Xbox offerts en novembre 2021

Le premier jeu Xbox offert est Moving Out (du 1er au 30 novembre). Jouez seuls ou entre amis. Le but ? Apprendre à déménager, et ce dans des conditions parfois extrêmes. Toutes sortes de situations s’offrent à vous : du simple déchargement de meubles non désirés au trafic de girafes. Résolvez des casse-têtes, comprenez les lois de la physique et vous pourrez peut-être même vous retrouver dans l’espace.

Le deuxième jeu Xbox offert est Kingdom Two Crowns (du 16 novembre au 15 décembre). Construisez votre royaume et protégez-le de la corruption en découvrant technologies, unités, ennemis, montures et secret au fil de votre partie, en solo ou en coopération.

En tant que troisième titre, on retrouve Rocket Knight (du 1er au 15 novembre). Jeu de plateformes où vous dirigez Sparkster, un opossum en armure. Ce dernier est équipé d’un jet-pack qui lui permet de se propulser dans n’importe quelle direction et de rebondir sur les parois.

Enfin, le quatrième jeu est Lego Batman 2 DC Super Heroes (du 16 au 30 novembre). Incarnez Batman et Robin au cours de missions permettant d’arrêter les machinations du Joker et de Lex Luthor, et débloquez des personnages de la ligue des justiciers ainsi que des super-vilains pour rejouer en mode libre. Vous pouvez également explorer Gotham City librement entre les missions.

Tous les jeux Xbox seront à télécharger gratuitement aux dates indiquées ci-dessus. Et si vous avez une PS4 ou PS5, la liste des jeux pour novembre est à retrouver sur cet article.