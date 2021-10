Des robots Spot reproduisent le célèbre clip Start Me Up des Rolling Stones

Qui aurait pu prédire qu’en 2021, des robots quadrupèdes ultra sophistiqués reproduiraient à la perfection le clip Start Me Up des Rolling Stones (1981) ? C’est pourtant la prouesse à la fois inédite et un peu folle que vient de réaliser la firme Boston Dynamics. Une nouvelle fois, ce sont les robots Spot qui s’y collent, et l’on ne peut que saluer le travail des ingénieurs qui sont parvenus à faire reproduire par un robot la gestuelle si singulière du génial Mick Jagger. Cette version « Spot Me Up » n’aura sans doute pas le même rayonnement international que le très culte clip d’origine mais l’on peut parier que cette petite friandise ravira tous les amateurs de robotique.



