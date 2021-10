[Oculus Connect] En 2022, les casques VR Oculus Quest/Cambria ne nécessiteront plus de compte Facebook/Meta

L’obligation de lier l’Oculus Quest à un compte Facebook avait été énormément critiquée lors de sa mise en place en 2020. La dépendance de l’Oculus Quest au compte Facebook explique aussi pourquoi l’Oculus Quest n’est pas commercialisé en Allemagne (ce lien a été considéré comme une infraction anti-trust par les autorités de régulation du marché).

Lors de la conférence Oculus Connect, Mark Zuckerberg a annoncé que l’Oculus Quest (et les casques Cambria et Meta Quest à venir) ne seraient bientôt plus dépendants d’un compte Facebook : « […] nous avons entendu vos commentaires plus largement, nous travaillons à faire en sorte que vous puissiez vous connecter à Quest avec un compte autre que votre compte Facebook personnel. Nous commençons bientôt à tester la prise en charge des comptes professionnels, et nous travaillons à faire un changement plus large ici, au cours de la prochaine année. Je sais que c’est un gros problème pour beaucoup de gens. Tout le monde ne veut pas que son profil sur les réseaux sociaux soit lié à toutes ces autres expériences et je comprends cela, d’autant plus que le métaverse s’étend ».

Andrew ‘Boz’ Bosworth, en charge des produits AR/VR de Meta et futur CTO de la société, a réitéré ce point sur sa page Facebook :« […] nous travaillons sur de nouvelles façons de se connecter au Quest qui ne nécessiteront pas de compte Facebook, et qui arriveront l’année prochaine. C’est l’un de nos domaines de travail les plus prioritaires en interne. »

La fin annoncée du lien entre l’Oculus/Meta Quest et le compte Facebook/Meta ne signifie pas que tout est réglé. L’autre point d’achoppement du Metavers de Meta, c’est le suivi des mouvements et des activités de l’utilisateur sous le casque, et ce en permanence. Ces informations de suivi sont au coeur du système économique de Meta, basé en grande partie sur les revenus publicitaires : les informations de suivi sont ainsi « vendues » aux annonceurs, qui peuvent ainsi affiner leur campagne.