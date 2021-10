Project TERMINUS VR : le survival horror du studio français CVR débarque sur l’Oculus Quest (trailer)

Les petits frenchies du studio CVR sont à temps pour Halloween. Leur survival horror Project TERMINUS VR, dont l’action se déroule en grande partie dans le sous-sol parisien, débarque dès aujourd’hui sur l’Oculus Quest et l’Oculus Rift. Project TERMINUS VR embarquera le joueur dans une virée terrifiante et nocturne dans un Paris envahi par les assimilés, des être humains devenus mutants après avoir été attaqués des essaims de nanites. La mutation est terrifiante : chaque assimilé est un hybride biologique et robotique dont le seul objectif consiste à infester les survivants.



Project TERMINUS VR dispose d’un mode campagne mais aussi de modes coop et multijoueurs (jusqu’à 4 survivants). Cerise sur la bouche de métro, il sera aussi possible de créer ses propres niveaux et de les partager avec d’autres joueurs ! Project TERMINUS VR sera disponible sur Oculus Quest (1&2) et Oculus Rift dans la journée.