Microsoft développerait son propre processeur ARM, mais sans Qualcomm cette fois

La seconde sera t-elle la bonne ? Microsoft a déjà tenté l’aventure du SoC « maison » avec le SQ1, une puce ARM développée conjointement avec Qualcomm pour la Surface Pro X. Les perfs de ce processeur ne crevaient pas le plafond, mais Microsoft compterait bien corriger le tir avec une nouvelle puce développée cette fois sans le soutien de Qualcomm !

Une offre d’emploi pour un poste de Director of SoC Architecture (trad : Directeur d’architecture SoC) semble clairement indiquer que la firme de Redmond souhaiterait développer en interne sur son propre SoC, à l’instar de ce que font déjà Apple, Google ou bien encore Samsung. Bien entendu, il est tout aussi possible que Microsoft travaille sur une puce plus spécialisée, mais cela ne semble pas vraiment cadrer avec le descriptif du poste, qui parle de « diriger la conception et la réalisation des spécifications et de l’architecture de SoCs afin d’offrir des expériences exceptionnelles ». De plus lorsqu’on parle de SoC aujourd’hui, c’est généralement pour signifier le couple CPU/GPU intégré.

Microsoft va t-il prendre la clef des champs et prendre son indépendance vis à vis d’Intel ? C’est sans doute encore trop tôt, beaucoup trop tôt pour ne serait-ce que l’envisager sérieusement…