China Telecom doit arrêter ses activités aux Etats-Unis, qui évoquent des risques pour la sécurité nationale

L’administration de Joe Biden continue sa politique de fermeté vis à vis des sociétés de la tech chinoise (un point qu’elle partage avec la gouvernance de son prédécesseur. Le gouvernement américain vient en effet de retirer au géant China Telecom son autorisation d’activité sur le sol US. L’opérateur chinois, l’un des plus puissants au monde, devra cesser toutes ses activités aux Etats-Unis d’ici 60 jours à peine.

Donald Trump avait éjecté China Telecom de la bourse américaine, Joe Biden l’éjecte carrément des Etats-Unis

A l’origine de cette décision brutale; on trouve un rapporte de la FCC qui étrille littéralement China Telecom et conclut que le géant chinois fait peser un risque pour la sécurité nationale. La FCC estime ainsi que le gouvernement chinois pourrait passer par China Telecom afin « de perturber ou détourner les communications américaines », sans même parler des soupçons d’espionnage. La Commission fédérale des communications rappelle aussi que toute entreprise chinoise est obligée de collaborer avec le gouvernement et les agences de son pays si les autorités le lui demandent.

China Telecom était présent aux Etats-Unis depuis une vingtaine d’années.