Dune 2 officialisé : une date de sortie et pas de streaming

C’est maintenant officiel, il y aura bien une suite à Dune avec une partie 2. La société de production Legendary a annoncé la nouvelle au travers d’un tweet. D’autres informations ont également été dévoilées sur la sortie.

« Ce n’est que le début… », a tweeté Legendary Entertainment avec une photo ayant l’inscription Dune Part Two. « Merci à ceux qui ont vécu Dune jusqu’à présent et à ceux qui vont y aller dans les jours et semaines à venir. Nous sommes impatients de poursuivre le voyage ! », poursuit la société.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021