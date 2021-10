Seagate n’aurait pas respecté l’embargo américain ciblant Huawei

Un comité du Sénat américain (essentiellement composé de républicains) a jugé que Seagate avait violé l’embargo interdisant aux sociétés US de commercer avec Huawei. Les membres du comité accusent Seagate d’avoir vendu à Huawei des disques durs (pour smartphones) à partir du mois d’août 2020, c’est à dire au moment où les Etats-Unis ont durci leurs sanctions contre le géant chinois.

Toshiba et Western Digital ont arrêté de fournir Huawei en composants dès le début de l’embargo, mais Seagate aurait attendu le mois d’octobre de cette année (sans doute quand l’enquête du Sénat commençait à sentir le roussi) pour annoncer l’arrêt de la distribution de composants à Huawei. Problème, Seagate n’aurait pas précisé la date à partir de laquelle ces relations commerciales ont effectivement pris fin.

L’enquête du Sénat révèle en outre que les stocks de composants chez Seagate avaient augmenté de 86% juste après l’embargo, ce qui serait la preuve indirecte que le fabricant aurait en quelque sorte fourni à Huawei les disques durs que ne livraient plus Toshiba et Western Digital. suite à ces graves accusations, un porte parole de Seagate a déclaré que la société « se conforme à toutes les lois applicables à ses activités et à ses opérations, y compris les réglementations en matière de contrôle des exportations ». De son côté, le puissant Bureau of Industry and Security (rattaché au Département du Commerce américain) a annoncé qu’il démarrerait une enquête suite aux allégations du comité sénatorial.