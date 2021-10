Sony dévoile le Xperia PRO-I, un smartphone haut de gamme facturé 1800 euros

Sony n’a décidément peur de rien. Le fabricant japonais, qui pour ainsi dire ne pèse presque rien sur le marché du smartphone, vient de dévoiler le Xperia PRO-I, un mobile très haut de gamme facturé la bagatelle de 1800 euros ! Le PRO-I dispose du plus gros capteur photo jamais créé pour un mobile, l’Exmor RS développé en collaboration avec ZEISS. Ce capteur d’un pouce (que l’on trouve aussi dans l’APN Sony RX100 VI) et l’autofocus à détection de phase sur 315 points permettraient de capturer des clichés avec un niveau de qualité inédit sur smartphone. Cet objectif 12 megapixels bénéficie en outre de la stabilisation optique et dispose d’une ouverture variable ( ƒ/2,0 et ƒ/4,0). Outre ce gros capteur principal, le bloc photo du PRO-I contient aussi un 12 megapixels (ƒ/2,2), et un téléobjectif avec zoom optique 2X (ƒ/2,4). Le capteur en façade (selfie) est un 8 megapixels (ƒ/2,0).

Pour le reste, l’Xperia PRO-I ne casse pas le moule du HDG mobile : écran OLED 4K de 6,5 pouces et 120 HZ dans un format très allongé (21:9) caractéristique de la gamme Xperia, processeur Snapdragon 888 épaulé par 12 12 Go de RAM LPDDR5, 512 Go de stockage UFS, batterie 4500 mAh avec recharge rapide 30 W, certification IP65/IP68, et…. une prise jack. L’Xperia PRO-I sera disponible en France dès le mois de décembre au prix de 1799 euros, ce qui reste tout de même très cher malgré les promesses du bloc photo.