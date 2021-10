Halo Infinite : le mode campagne se remontre enfin ! (trailer)

Enfin ! Près d’un an après la première présentation d’un mode campagne qui s’était surtout illustré par ses nombreux soucis techniques (même si le « fond » était diablement intéressant), Xbox nous livre enfin 6 minutes du mode campagne « remanié » d’Halo Infinite, et cela valait le coup d’attendre. Que les choses soient claires, le studio n’a pas trahi son objectif qui est de retrouver un peu du style de la DA propre au tout premier Halo, ainsi que les combats en escarmouches et dans de larges zones ouvertes (les plus larges zones de la licence selon le studio), mais cette fois, cette réinterprétation du style d’origine ne se paye pas par une technique d’arrière garde. Halo Infinite n’est pas une méga claque graphique, mais les 6 minutes de gameplay diffusées nous dévoilent un titre à la technique solide, très propre (fini le pop-up de textures), avec de jolis effets de lumière et un framerate à priori très stable (60 fps ?).

Master Chief encaisse les coups (les dégâts sont désormais visibles sur l’armure de MC), le grappin et le marteau font leur office, et l’on note l’arrivée de nouveaux ennemis, comme les Skimmers (sorte de gremlins volants) ou bien encore la tueuse de Spartan Jega Rdomnai. Quant à Cortana (pardon, « The Weapon » ici), elle n’a jamais été aussi mignonne. On aperçoit aussi les nouveaux menus et notamment le sous-menu d’améliorations du MC, qui est assez impressionnant. Le scénario est aussi un peu plus détaillé : on apprend ainsi que le Spartan John-117 (MC) est envoyé sur la planète Zeta Halo afin de lutter contre les « Bannis ». Quant aux combats en escarmouches, variés et explosifs, ils donnent très envie de reprendre la manette noire et verte. Vivement le 8 décembre !