Starlab : une station spatiale à louer pour le secteur privé ?

L’espace « orbital » se privatise. Après la ruée vers le tourisme spatial (SpaceX, Virgin Galactic et Blue Origin), place la la station spatiale orbitale privative ! Voyager Space, Lockheed Martin et Nanoracks viennent de publier conjointement un communiqué de presse annonçant la mise en route du projet Starlab, une station spatiale qui pourra en quelque sorte être « louée » par des sociétés privées. Le Starlab dispose d’une unité d’habitation (en partie gonflable), d’un laboratoire, d’un moteur de propulsion et d’un bras robotique situé à l’extérieur (comme sur l’ISS). La station « privée » pourra accueillir jusqu’à 4 astronautes.

Nanoracks et Voyager Space souhaitent ainsi placer en orbite une station spatiale dont les missions ne seraient pas décidées par une poignée de pays mais par des clients privés prêts à payer pour cela. Ces clients auraient ainsi tout loisir de décider du contenu des expériences ou des travaux menés à bord de la station. Le Starlab se distingue sur un autre point : son financement est assuré à 100% par le privé, ce qui constitue une première pour ce type de projet (et prouve au passage l’énorme capacité d’investissement du secteur privé).