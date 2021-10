Facebook poursuit un Ukrainien pour le vol de données de 178 millions d’utilisateurs

Facebook a décidé de poursuivre Alexander Alexandrovich Solonchenko, un programmeur ukrainien pour le vol de données de 178 millions d’utilisateurs. Les données viennent de Facebook Messenger.

Un vol de données de 178 millions d’utilisateurs de Facebook

Le programmeur a exploité la fonction d’importation de contacts de Facebook Messenger en utilisant un outil automatisé qui imitait les appareils tournant sous Android. Il a fourni à Facebook des millions de numéros de téléphone et a recueilli des données chaque fois que le site renvoyait des informations sur des comptes avec des numéros de téléphone.

L’Ukrainien a mené la campagne entre janvier 2018 et septembre 2019, date à laquelle Facebook a mis un terme à son outil pour importer les informations. Le hacker a commencé à vendre les données sur un forum en décembre 2020. Facebook a pu retrouver la trace d’Alexander Alexandrovich Solonchenko après qu’il a utilisé son nom d’utilisateur sur le forum et ses coordonnées pour des e-mails et des sites d’emploi. L’homme a également volé les données d’autres groupes, selon Facebook, notamment une grande banque ukrainienne.

Dans sa plainte, Facebook réclame des dommages et intérêts non définis ainsi que des interdictions empêchant au programmeur ukrainien d’accéder à Facebook ou de vendre ses données volées.

Ce n’est pas la première fois que les données d’utilisateurs de Facebook sont volées. Au printemps, cela a concerné les données de 533 millions de personnes. À cette période, Facebook parlait « d’acteurs malveillants ».