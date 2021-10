Marvel et DC s’écharpent pour recruter Keanu Reeves (Matrix, John Wick)

Keanu Reeves, incontournable Neo dans Matrix et vengeur implacable en John Wick, serait au coeur d’une bataille acharnée entre les studios Marvel et DC Comics, chacun tentant de recruter l’acteur pour en faire le nouveau super-héros « tendance ». Le site GiantFreakinRobot croit ainsi savoir que les deux studios feraient actuellement monter les enchères afin d’attirer la star dans leur écurie.

Les salaires proposés dépasseraient tous les records d’Hollywood, y compris donc les émoluments pharaoniques d’un Tom Cuise ou d’un Dwayne Johnson (qui se comptent en dizaines de millions de dollars… par film). On serait donc aussi très au delà des 14 millions de dollars que Keanu Reeves aurait touché pour son rôle dans The Matrix Resurrections. Histoire de bien compliquer les choses, les contrats proposés à Reeves contiendraient une clause d’exclusivité : si l’acteur choisit DC, il ne pourra plus jamais travailler pour Marvel, et inversement !