Truth Social : Donald Trump lance son propre réseau social (en quelque sorte…)

Toujours aussi furax depuis son échec à la dernière présidentielle américaine, Donald Trump annonce le lancement de Truth Social, un nouveau réseau social où l’ex-président américain pourra délivrer SA vérité au reste du monde. Aussi étrange que cela puisse paraître, Apple a déjà pré-validé l’app Truth Social, mais rien ne dit qu’elle puisse rester longtemps dans l’App Store si les contenus publiés flirtent trop souvent avec les limites.

🚨President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group🚨

“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech…

I am excited to send out my first TRUTH on TRUTH Social very soon…” pic.twitter.com/TCZVYq1VJQ

— Liz Harrington (@realLizUSA) October 21, 2021