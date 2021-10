La navigateur Brave abandonne Google pour son moteur de recherche

Brave fait évoluer son navigateur Internet en ne proposant plus Google comme moteur de recherche par défaut. Il est désormais question du moteur de recherche de Brave qui a pour vocation de miser sur le respect de la vie privée.

C’est la fin de Google par défaut avec Brave

Le retrait de Google pour le moteur de recherche de Brave est une réalité dans cinq pays : aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et en France. Chez nous, le moteur de recherche par défaut était Qwant et ce fut DuckDuckGo en Allemagne. Mais c’est maintenant de l’histoire ancienne, Brave veut miser sur son propre système en misant sur la vie privée.

Le moteur de recherche de Brave a fait ses débuts en juin. À cette période, il s’agissait d’une disponibilité en version bêta. Les résultats ont été concluants, à tel point que le moteur de recherche remplace aujourd’hui Google dans le navigateur. Mais comme nous pouvons le voir, il s’agit d’un déploiement progressif. Cela concerne seulement cinq pays pour l’instant qui, certes, regroupent beaucoup de monde quand on les réunit.

Que se passe-t-il pour ceux qui veulent avoir Google ou DuckGoGo et non la solution de Brave ? Il est possible de faire un changement en se rendant dans les paramètres. du navigateur. Mais le groupe espère que la majorité de ses utilisateurs ne le feront pas et resteront sur son système. Le moteur de recherche est d’ailleurs accessible depuis n’importe quel navigateur à l’adresse search.brave.com.

Bientôt une formule payante sans aucune publicité

À noter que le moteur de recherche de Brave ne dispose pas de publicités. C’est du moins le cas pour l’instant car le groupe annonce qu’il y aura bientôt deux versions. La première sera gratuite avec des publicités. La seconde sera payante, mais aucune publicité. Il n’y a pas d’information précise sur le prix.