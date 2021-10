Les Etats-Unis interdisent l’exportation d’outils logiciels de hack vers la Chine et la Russie

Les Etats-Unis tapent du poing sur la table. Le département américain au commerce vient en effet d’interdire l’exportation de logiciels de hack vers la Chine et la Russie, arguant de possibles violations contre les droits de l’homme et le risque accru d’activités cybercriminelles. Le Bureau of Industry and Security (BIS) pourra cependant accorder des licences particulières dans certains cas bien spécifiques.

Cette décision du département du commerce serait largement motivée par la stratégie diplomatique assez agressive de Joe Biden, plus proche qu’on ne pouvait le penser de celle de son prédécesseur : l’administration Biden a ainsi restreint l’exportation de technologies américaines à la Chine et à la Russie – dont des semiconducteurs et des logiciels de chiffrement – une mesure qui prend aussi des airs de sanctions après les multiples cyber-attaques de la Chine contre des entreprises et des agences américaines ou celles de la Russie lors de la dernière campagne présidentielle (la Russie jouant la carte Trump).

Ces nouvelles restrictions placent les Etats-Unis en phase avec l’Arrangement Wassenaar, « un régime multilatéral de contrôle des exportations mis en place en 1996 par 33 États afin de coordonner leurs politiques en matière d’exportations d’armements conventionnels et de biens et technologies à double usage ». La Chine ne participe pas à cet arrangement, mais la Russie oui (tout comme la France par ailleurs). L’interdiction d’exportation des logiciels de hack ou de chiffrement sera effective d’ici 90 jours.