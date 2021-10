Oppo développerait en interne un processeur mobile

Après Apple (Ax), Samsung (Exynos), Huawei (Kirin), Xiaomi (Surge) et Google (Tensor), Oppo pourrait à son tour lancer sur le marché un mobile équipé d’un processeur « fait maison ». Si l’on en croit Nikkei Asia, le fabricant chinois travaillerait sur une puce gravée en 3nm et dont la production serait assurée par TSMC (partenaire du projet). Sachant que le procédé de gravure 3nm n’arrivera à maturité qu’à la fin de l’année 2022, le premier smartphone Oppo équipé d’une processeur Oppo ne sera sans doute pas disponible avant le début de l’année 2023.

L’Oppo Reno 5

Oppo aurait recruté plusieurs ex-ingénieurs de MediaTek, Qualcomm et Huawei afin de mettre au point sa propre puce. La propension des gros fabricants de mobiles à développer leur processeur mobile pourrait nuire à terme aux affaires de Qualcomm et MediaTek, qui dominent aujourd’hui outrageusement le marché du SoC pour smartphone Android. Le choix d’une puce maison permet de se différencier de la concurrence et de développer une synergie plus forte entre le matériel, le logiciel et les services, une synergie qui fait notamment la force des iPhone d’Apple…