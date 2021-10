Microsoft célèbrera les 20 ans de la Xbox le 15 novembre prochain

La Xbox a 20 ans cette année. Alors que pénurie pénalise toujours les ventes (pourtant record) des Xbox Series, la firme de Redmond ne loupera pas l’occasion de se rapeller à nos bons souvenirs de gamers lors d’un évènement numérique organisé le 15 novembre prochain. Au programme donc, une rétrospective des grandes dates ainsi que des jeux qui ont marqué l’existence de la console noire et verte (à commencer par Halo bien sûr…), et on l’espère tout de même un peu, un coup d’œil sur ce qui nous attend sur Xbox Series (Halo Infinite encore, dont on aimerait bien voir une nouvelle vidéo du mode campagne), même si Microsoft assure qu’il ne sera pas question de nouveautés. Il serait aussi très étonnant que l’on ait pas droit à un petit mot du très cool Phil Spencer (patron de la branche Xbox).

L’évènement des 20 ans de la Xbox sera diffusé absolument partout (Twitch, YouTube, Facebook ou Twitter) le 15 novembre prochain à 19 heures pétante. Comptez sur nous pour vous en dire quelques mots.