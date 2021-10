GTA The Trilogy aurait un gameplay à la GTA 5

Rockstar a déjà officialisé Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, qui regroupera Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas. Mais le studio est resté plutôt vague que les détails techniques, promettant seulement une amélioration par rapport aux titres originaux. Mais une nouvelle fuite donne des détails.

Un gameplay à la GTA 5 pour GTA The Trilogy

Le dataminer alloc8or a découvert un texte caché sur le site Web de Rockstar qui indique que des améliorations majeures seront apportées à Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition avec le gameplay de Grand Theft Auto 5 :

Trois villes emblématiques, trois histoires épiques. Jouez aux grands classiques de la trilogie originale Grand Theft Auto : Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas mis à jour pour une nouvelle génération, maintenant avec des améliorations générales, y compris de nouveaux éclairages brillants et des améliorations environnementales, des textures haute résolution, des distances de dégagement accrues, des commandes et un ciblage façon Grand Theft Auto V, et bien plus encore, donnant vie à ces mondes bien-aimés avec de nouveaux niveaux de détails.

Le fait d’avoir les contrôles façon GTA 5 dans GTA : The Trilogy – The Definitive Edition devrait être un plus pour les joueurs. Ils auront une expérience de jeu moderne.

Bien que Rockstar ait officialisé Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, il n’y a toujours pas de date de sortie. Mais cela devrait être une question de semaines. La collection sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC.