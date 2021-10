Le MIT crée un tissu intelligent qui réagit aux mouvements de son porteur

Depuis longtemps, les scientifiques cherchent à unir technologie et habillage afin de faire entrer les vêtements dans l’ère moderne. Justement, des chercheurs du Massachussetts Institute of Technology (MIT) viennent de présenter une invention allant dans ce sens. Il s’agit d’OmniFiber, un tissu intelligent qui peut détecter et répondre aux mouvements de son porteur.

Plus précisément, les fibres de ce tissu peuvent se plier, s’étirer et s’enrouler à la demande. Ce tissu pourrait également fournir un retour tactile en temps réel, ce qui le rapprocherait d’un muscle artificiel.

Ce tissu intelligent pourrait aider à mieux réguler la respiration

Même si cette invention semble disruptive, Engadget affirme que ce n’est pas la première fois que des chercheurs du MIT cherchent à concevoir des fibres musculaires artificielles. Cependant, OmniFiber se distingue par le fait qu’il n’a pas besoin de chaleur pour changer de forme.

Concrètement, les chercheurs avancent que ce tissu pourrait un jour servir aux athlètes et aux chanteurs à mieux contrôler leur respiration. Par ailleurs, il semblerait que ce tissu puisse également servir à aider quelqu’un à retrouver une respiration naturelle après une maladie respiratoire comme le Covid-19 par exemple.

En tout cas, les chercheurs du MIT prévoient de pousser leur recherche sur OmniFiber. Ils comptent à présent développer un système de fabrication qui permettrait de créer des tissus intelligents encore plus longs.