Les Etats-Unis sont devenus le numéro 1 mondial du minage de cryptomonnaies

Nous vous rapportions réccemment que la Chine a durci sa campagne de répression des plateformes de cryptomonnaies. En effet, la Chine a jugé ces activités comme étant illégales et s’est lancé dans une campagne de bannissement du minage de cryptomonnaies sur son territoire. Les mineurs ont dû alors trouver une autre terre d’accueil et qui est-ce qui leur a tendu les bras grands ouverts ? Les États-Unis !

En effet, la Chine a été le numéro 1 mondial incontesté en matière de fermes de serveurs dédiées au minage de cryptomonnaies durant de nombreuses années. Toutefois, une étude publiée par des chercheurs de Cambridge University a révélé que la donne a désormais radicalement changé. Les États-Unis ont effectivement brigué la place de la Chine.

La Chine s’est détournée du minage de cryptomonnaies

Cette étude est parue le 13 octobre dernier et d’après les chercheurs, les activités de minage de la Chine ont connu une croissance de 428% en une année seulement. Inversement, la Chine, qui occupait auparavant 67% du marché, a vu sa part chuter vers zéro en l’espace d’un an.

Pour rappel, si la Chine a éradiqué le minage de cryptomonnaies, c’est parce que, d’une part, le minage à lui seul compromettait les engagements climatiques pris par la Chine. D’autre part, le gouvernement chinois a vu à travers les cryptomonnaies, une monnaie virtuelle et une activité qui échappaient à son contrôle.

Les États-Unis se sont préparés à l’arrivée des mineurs

En partant de la Chine, les mineurs ont ainsi élu domicile aux États-Unis qui semblent s’être préparé à leur arrivée avec des normes plus souples et plus attractives. Par exemple, le Texas est un Etat qui opère actuellement une forte mutation verte avec 20% d’énergie provenant de l’éolien. Le coût de l’électricité au Texas est également parmi les moins chers au monde et cet Etat affiche même une politique pro-cryptomonnaie.

Par ailleurs, les États-Unis ont également fait d’énormes investissements depuis le début 2020 pour mettre en place des infrastructures capables d’accueillir des structures comme Antpool et Bitmain qui opéraient auparavant en Chine. En tout cas, selon les chercheurs de Cambridge University, les Etats-Unis sont désormais à la tête du classement des pays en minage avec 35,4% de part de marché. Derrière eux se trouvent le Kazakhstan avec 18.1%, puis la Russie avec 11%, le Canada avec 9.55%, l’Irlande avec 4.68%, la Malaisie avec 4.59%. Les trois derniers sur la liste sont l’Allemagne, l’Iran et la Norvège avec respectivement 4.48%, 3.11% et 0.58% de part de marché.