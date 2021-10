Intelligence artificielle : la Chine aurait déjà plié le match face aux Etats-Unis selon un ancien responsable du Pentagone

Lorsque l’on parle d’Intelligence artificielle, il y a les pays qui investissent massivement (Chine, Etats-Unis), ceux qui peinent à fournit les efforts nécessaires (les pays européens dans leur ensemble) et ceux encore qui regardent passer le train (tous les autres ou presque). Et dans le grand match qui oppose les Etats-Unis et la Chine, ce serait bel et bien la Chine qui gagnerait actuellement la partie.

Selon Nicolas Chaillan, ex-responsable du logiciel pour le Pentagone, la Chine disposerait même d’une telle avance que le match serait déjà « plié » en quelque sorte… « Nous n’aurons aucune chance de nous battre contre la Chine dans quinze à vingt ans. À l’heure actuelle, c’est une affaire déjà conclue » se désole l’ancien responsable dans les colonnes du Financial Times.

Nicolas Chaillan énumère les raisons principales de ce retard, avec en tête le refus des GAFA de collaborer avec les services spéciaux ou l’armée américaine. Le soucis éthique des grosses firmes américaines ralentirait donc le potentiel de développement d’IA sophistiquées et à même de participer à la sécurité nationale. En face, le gouvernement chinois contrôle presque à distance les géants nationaux de la tech et de l’IA, ce qui permettrait des niveaux de collaboration et d’investissements totalement hors de portée des GAFA. D’une façon plus générale, les Etats-Unis auraient beaucoup trop délaissé les technologies du futur liées à l’IA et à la cybersécurité, si bien que les protections de certains départements d’état seraient « du niveau de la maternelle ».

La conclusion du spécialiste est sombre : « Dans vingt ans, nos enfants, tant aux États-Unis que chez nos alliés, n’auront aucune chance de rivaliser avec la Chine ». Depuis 2017, la Chine publie plus de brevets sur l’IA que les Etats-Unis.