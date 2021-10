Les chercheurs s’interrogent sur un mystérieux signal en provenance du centre de notre Galaxie

Les astronomes et astrophysiciens de tous poils sont pour le moins perplexes. Un mystérieux signal en provenance du centre de notre Galaxie résiste à toute explication scientifique. Détecté par le chercheur Ziteng Wang de l’université de Sydney et baptisé « l’Objet d’Andy », ce signal radio échappe à tous les modèles explicatifs et ne correspond à aucun type d’émission d’objet spatial déjà répertorié (comme les étoiles à neutrons ou les pulsars par exemple).

Le signal inconnu intrigue d’autant plus que son cycle d’activation s’avère pour moins très étrange. La source du signal émet en effet durant des périodes courtes (de un jour à plusieurs semaines)… avant de ne plus émettre du tout. Pour rajouter encore une couche à ce mystère, les télescopes non radioélectriques (rayons X, optique, infrarouge) ont pointé leurs « antennes » vers la source supposée du signal, sans rapporter aucune donnée exploitable.

Se pourrait-il qu’il s’agisse d’un signal extraterrestre ? Très prosaïques, les chercheurs n’évoquent même pas cette hypothèse. Autant dire que si des E.Ts cherchaient vraiment à nous contacter, la communication n’est pas prête de s’établir ;)