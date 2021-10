Les problèmes entre Windows 11 et les imprimantes confirmés par Microsoft

Il existe bien des problèmes entre Windows 11 et les imprimantes, et c’est Microsoft qui le confirme. Le groupe qui s’occupe du système d’exploitation explique que des utilisateurs sont dans l’incapacité d’installer et configurer leur imprimante.

Des problèmes entre Windows 11 et les imprimantes

Le premier problème fait échouer l’installation lorsque les périphériques tentent de se connecter à l’imprimante via des connexions HTTP. L’autre problème apparaît quand un utilisateur tente d’installer une imprimante via le protocole d’impression Internet. Ces deux problèmes ne provoquent l’échec de l’installation que dans certains cas.

À noter qu’il existe un troisième problème. Microsoft a confirmé l’existence d’une situation qui fait que les propriétés d’impression personnalisées ne sont pas correctement fournies aux clients du serveur d’impression. Bien que le bug ne provoque pas l’échec des opérations d’impression, il ne permet que l’impression avec les paramètres par défaut.

Microsoft annonce qu’il enquête sur ces problèmes entre Windows 11 et les imprimantes. La société travaille sur des correctifs qui devraient être mis en place avec une prochaine mise à jour. Il n’y a toutefois pas d’information sur la date de disponibilité. Peut-être que ce sera le 9 novembre, lors du prochain Patch Tuesday.

Plus tôt dans la semaine, Brother avait annoncé qu’un nombre significatif de ses imprimantes ne fonctionnaient pas avec Windows 11. Le groupe enquête pour préparer un correctif et le déployer aux utilisateurs.