Acer piraté pour la 2e fois en 2021 : les données de clients en fuite

L’année 2021 n’est pas très bonne pour Acer qui connaît aujourd’hui son deuxième piratage en l’espace de quelques mois. Le groupe de pirates Desorden a été en mesure de récupérer 60 Go de données sur les serveurs du fabricant d’ordinateurs.

Un piratage d’Acer… encore une fois

La base de données de 60 Go vient des serveurs d’Acer en Inde. Elle comprend les noms, adresses et numéros de téléphone de millions de clients. Il y a également des détails financiers et d’audit de l’entreprise. Voici ce que déclare Acer concernant le piratage de ses serveurs :

Nous avons récemment détecté une attaque isolée sur notre système local de service après-vente en Inde. Dès la détection, nous avons immédiatement mis en place nos protocoles de sécurité et effectué une analyse complète de nos systèmes. Nous informons tous les clients potentiellement concernés en Inde. L’incident a été signalé aux forces de l’ordre locales et à l’Indian Computer Emergency Response Team, et n’a pas d’impact matériel sur nos opérations et la continuité de nos activités.

Desorden a publié des données appartenant à plus de 10 000 clients, à la fois comme échantillon de ce qu’il propose à la vente et comme preuve qu’il est en possession de données sensibles. Toutes les autres données seront prétendument mises en vente, mais il n’est pas clair si le groupe demande une rançon à Acer ou s’il a l’intention de les vendre sur Internet.

Une cyberattaque de type ransomware il y a quelques mois

Il y a quelques mois, le groupe de pirates REvil avait organisé une cyberattaque visant Acer. Les hackers ont fait une attaque ransomware et ont réclamé 50 millions de dollars au fabricant pour débloquer ses ordinateurs et donc les données qui sont dessus. Pour prouver le vol de données, le groupe avait publié un certain nombre de fichiers volés, notamment des feuilles de calcul financières, des soldes bancaires et des communications bancaires.