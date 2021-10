PlayStation Plus : des jeux bonus offerts à partir de novembre

Sony a décidé de faire des cadeaux aux joueurs qui ont le PlayStation Plus en leur offrant des jeux supplémentaires, en plus des titres PS4 et PS5 offerts chaque mois. L’offre est mise en place pour fêter les cinq ans du PlayStation VR (PS VR).

Des jeux supplémentaires avec le PlayStation Plus

« À partir de novembre, les membres PlayStation Plus recevront trois jeux PS VR en bonus sans frais supplémentaires. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la mise à jour de PlayStation Plus dans les semaines à venir », indique Sony. On notera la mention « à partir de novembre », suggérant que cela continuera en décembre et au-delà.

Le PS VR dispose à ce jour plus de 500 jeux et expériences. Voici le top 5 des titres PS VR les plus populaires dans le monde :

Rec Room

Beat Saber

PlayStation VR Worlds

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Resident Evil 7 Biohazard

Et voici les jeux PS VR les plus populaires selon les régions

Europe : Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard

: Rec Room, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, The Elder Scrolls: Skyrim VR, Resident Evil 7 Biohazard Amérique du Nord : Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall Zero Hour

: Rec Room, Beat Saber, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, Job Simulator, Firewall Zero Hour Japon : Resident Evil 7 biohazard, The Elder Scrolls V: Skyrim VR, PlayStation VR Worlds, Beat Saber, Gran Turismo Sport

Sony ajoute que bien d’autres jeux PS VR verront le jour, dont certains sont déjà en développement comme Moss: Book II, Wanderer, After the Fall, Humanity, Puzzling Places et Zenith: The Last City.