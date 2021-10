Unpacked : Samsung annonce une conférence après Apple et Google

La semaine prochaine va être chargée avec une conférence Apple le 18 octobre, une conférence Google le 19 et une conférence Unpacked de Samsung le 20. Le constructeur coréen reste pour l’instant vague sur les produits qui seront présentés.

Une conférence Samsung Unpacked pour le 20 octobre

« Nos utilisateurs ont de multiples facettes et vivent leur vie de manière colorée, intéressante et unique. À ce titre, la technologie qu’ils utilisent au quotidien doit refléter leur individualité », indique Samsung concernant sa conférence Unpacked du 20 octobre. Le constructeur n’en dit pas plus, si ce n’est qu’il donne rendez-vous à 16 heures (heure française). Voici un teaser vidéo :

À quoi s’attendre ? Peut-être le Galaxy S21 FE. Cependant, les dernières rumeurs suggèrent que Samsung a soit retardé, soit totalement annulé ce téléphone. Il n’y aura pas non plus de téléphone Galaxy Note cette année, il pourrait donc s’agir d’une conférence sans téléphone. Mais il est pour l’instant difficile de dire ce que Samsung nous réserve. C’est rare, il y a généralement beaucoup de fuites.

Pour sa part, Apple doit présenter lundi ses MacBook Pro avec la puce Apple M1X. Du côté de Google, ce sera une conférence consacrée aux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il sera intéressant de voir lequel des trois groupes fera le plus parler. Apple arrive généralement à attirer tous les regards. Mais est-ce que ce sera le cas ici sachant qu’il s’agit d’un ordinateur portable (dont la mise à niveau est, certes, attendue) ? Réponse la réponse semaine, surtout que Samsung va peut-être surprendre.