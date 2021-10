Il court, il vole, il skate : c’est le robot Leonardo

Leonardo a fait bien du chemin depuis sa première présentation en 2019. Le robot, développé par un groupe d’ingénieurs de Caltech, pouvait alors uniquement se tenir debout et marcher péniblement à l’aide de deux rotors situés au niveau des épaules. Sans système de stabilisation éprouvé, Leonardo devait encore être maintenu par des câbles. Le Leonardo 2.0 n’a plus grand chose à voir avec son ainé et se déplace désormais librement et avec aisance. Leonardo peut ainsi marcher, voler sur une courte distance (idéal pour descendre des escaliers par exemple, faire du skateboard (!) voire même marcher sur un fil !



Cette fois donc, le robot de 3 kilos est pleinement autonome, sans fil à la patte, et les deux hélices qui le sustentent assurent son équilibre en toute circonstance. Leonardo est ainsi passé de la promesse d’un robot hybride à un prototype pleinement fonctionnel… et qui a de quoi faire un peu peur…