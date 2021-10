Toyota dévoile une Trottinette électrique au look futuriste… mais à trois roues

Toyota vient de dévoiler la C+Walk, une Trottinette électrique au look résolument futuriste… mais dont certains choix technologiques laissent pour le moins perplexe. Ainsi, l’engin est équipé de trois roues (une devant et deux à l’arrière), ce qui est forcément un « plus » en terme de confort et de sécurité, mais aussi un moins pour l’agilité ou le simple plaisir de la ballade. La C+Walk roule à l’électrique, ce qui est très écolo, mais sa vitesse est limitée à 10 km/h, ce qui est très lent.



Cette limitation peut se justifier : de plus en plus de grandes villes ont pris des arrêtés afin de limiter drastiquement la vitesse de ce type de véhicule, sans compter que la densité de population dans les grandes centres urbains du Japon n’offre pas vraiment d’occasions d’appuyer sur l’accélérateur. De plus, le trailer de présentation de la C+Walk laisse clairement entendre que l’engin s’adresse avant tout à une population âgée (dont la démographie est très forte au Japon) ou à mobilité réduite (la trottinette peut aussi tracter un fauteuil roulant !).

Dans la liste des points forts, citons tout de même le radar intégré capable d’anticiper un freinage d’urgence, et bien sûr le design général, franchement plus « badass » que celui de nos trottinettes habituelles. La C+Walk est commercialisée uniquement au Japon au prix de 341.000 Yen (2650 euros).