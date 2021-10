Pour contrer la pénurie, TSMC et Sony vont ouvrir au Japon une nouvelle usine de fabrication de puces

La pénurie de composants ne semble plus avoir de fin. Face à une situation qui s’éternise, les fabricants commencent à prendre les devants. Ainsi, Sony vient de s’allier au géant des semi-composants TSMC, un accord qui devrait aboutir sur l’ouverture d’une nouvelle usine au Japon quelque part durant l’année 2024. Certes, 2024 semble loin, mais plusieurs analystes des supply chain laissent entendre que la pénurie devrait durer jusqu’en 2023… au mieux.

La construction de la nouvelle usine sera en partie financée par l’Etat Japonais à hauteur de 6 milliards d’euros. Ce montant pharaonique prouve que le gouvernement japonais s’implique désormais à fond pour protéger ses champions nationaux. L’usine TSCM-Sony produira essentiellement des composants pour l’industrie automobile et les capteurs photo/vidéo et l’on peut supposer que la PlayStation 5 ne sera pas oubliée.

On rapelle en effet qu’à l’heure actuelle, la dernière console de Sony est toujours en rupture de stock, et que les rares réassorts sont pris d’assaut et s’écoulent en quelques minutes.